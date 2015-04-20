“شباب مكة” يفتح باب التوظيف لموسمَيْ رمضان والحج

أعلن برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلد الحرام، عن فتح باب التوظيف للوظائف الموسمية لموسمَيْ رمضان والحج لعام 1436هـ.

وأوضح القائمون على البرنامج أن على الراغبين في شغل الوظائف التسجيل من خلال موقع برنامج شباب مكة في خدمتك الإلكتروني: http://shbabmakkah.com، حتى تاريخ 17/ 7/ 1436هـ.

يُشار إلى أن برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلد الحرام خدم طيلة 11 عامًا أكثر من سبعة ملايين حاجًّا ومعتمرًا بعدد من الأنشطة، منها خدمة الطائفين وإرشاد التائهين والتوعية بحق الطريق وتنظيم المواقف وعدد من الحملات المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة الحكومية والأهلية والخيرية، وتقدم هذه الأنشطة برعاية من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وشركة الأفكار السعودية وشركة المأكولات السريعة (البيك).







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