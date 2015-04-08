كيف يمكنك لقاء ولي ولي العهد؟

كشفت وزارةُ الداخلية عن طُرق الحصول على مواعيد الالتقاء بولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.

وذكرت الوزارة أنه بالإمكان التواصل عبر مركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني بالرياض وجدة أو عبر الاتصال على الهاتف المجاني 800439999.

وتأتي هذه الخطوة إضافة للخطوات السابقة التي تقوم بها وزارة الداخلية في توفير سبل تواصل المواطنين مع المسؤولين في وزارة الداخلية.







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