“ليبرلاند”.. دولة جديدة تطلب “مواطنين” و4 شروط للمواطنة

أعلن مواطن تشيكي إقامة دولته الخاصة على منطقة غير مأهولة بين كرواتيا وصربيا، وأطلق عليها اسم “ليبرلاند”.

ونصّب فيت جيدليكا، العضو بأحد الأحزاب التشيكية، نفسه رئيسًا على الدولة الجديدة، التي تقع على نهر الدانوب، وتبلغ مساحتها 7 كيلو مترات.

وأكد “جيدليكا” أنه استمد فكرة دولته من الدول الصغيرة مثل موناكو وليختنشتاين، مشيرًا إلى أن “ليبرلاند” ترفع شعارًا عامًّا أمام “مواطنيها” وهو “عِشْ ودع الآخرين يعيشون”، حيث لا يخضع المواطنون فيها للتصنيف وفقًا للجنس أو الدين أو العرق، بحسب ما جاء على موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز”.

وكشف رئيس “ليبرلاند” عن علم دولته، داعيًا الأشخاص حول العالم للتقدم بطلبات المواطنة، حيث ورد حتى الآن أكثر من 20 ألف طلب مواطنة حتى الآن، بحسب صفحة الدولة الوليدة على “فيسبوك”، علمًا أنه سيتم منح الجنسية لنحو 3000 إلى 5000 شخص سيتم اختيارهم لاحقًا.

كما أشار موقعها الإلكتروني إلى أن “ليبرلاند” بصدد الإعلان قريبًا عن دستورها وقوانينها الخاصة، علمًا أنها لا تفكر في تأسيس جيش، ولن تفرض الضرائب على مواطنيها.

وأكد “جيدليكا” أنه سيواصل جهوده للتعريف بدولته خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه ما زال بانتظار رد فعل جيرانه، الذين لم يعلنوا حتى الآن عن موقفهم من جارتهم الجديدة “ليبرلاند”، وفقًا لتصريحاته لمجلة “تايم” الأمريكية.

وأعلن رئيس البلد الجديدة حاجة بلده إلى مواطنين تتوفر فيهم الشروط التالية: (احترام الآخرين وآرائهم على اختلاف أصولهم وأعراقهم ودياناتهم- احترام الملكية الخاصة وعدم المساس بها- ألا يكون له تاريخ نازي أو شيوعي أو تبنى في الماضي أي فكر متطرف- لم يعاقب أو يصدر ضده أحكام بشأن جرائم ارتكبها في الماضي).

وقال: إن “من تتوافر لديه الشروط ويرغب في التقدم للحصول على حق المواطنة والحياة على أرض الجمهورية الجديدة، بإمكانه ملء استمارة الطلب التي ستكون متاحة على الموقع الخاص بالجمهورية الجديدة في غضون الساعات القليلة المقبلة”.



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