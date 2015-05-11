أبناء الشيخ علي الشمراني يحتفون بتعيينه مديراً عامًّا للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بجدة

أبناء الشيخ علي الشمراني يحتفون بتعيينه مديراً عامًّا للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بجدة

2015/05/11
الساعة 12:08 مساءً
- ‎فيالمجتمع
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أقام أبناءُ الشيخ علي بن عوضه الشمراني مدير عام الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بجدة حفل جمع الأهل والأصدقاء بمناسبة صدور قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ بتعيين والدهم مديراً عامًّا للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بجدة وبمناسبة إتمام أخيهم عبدالإله حفظ كتاب الله تعالى.
ويعد الشيخ علي بن عوضه الشمراني من الكفاءات الإدارية المشهود لها وشخصية لها قبولها عند جميع أطياف المجتمع.
الجدير بالذكر أن أعداد الحضور كانت كبيرةً جداً والجميع يلهج بالدعاء بالتوفيق للشيخ علي، ووعدوا بالوقوف مع الشمراني في مهامه الجديدة، متمنين له مزيداً من التوفيق والسداد.
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