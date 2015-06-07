تقنية البنات بجدة تفتح باب القبول 11 رمضان

أعلنت الكلية التقنية للبنات بجدة يوم الأحد الحادي عشر من رمضان القادم إن شاء الله موعداً لإطلاق برنامج القبول للحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها والتسجيل بالفصل التدريبي الأول للعام 1436/1437هـ ، ويستمر القبول عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني WWW.TVTC.GOV.SA حتى التاسع والعشرون من الشهر الفضيل . فيما سيكون استقبال المرشحات للقبول في العاشر من شوال المقبل بإذن الله .

وكشف إعلان وحدة القبول والتسجيل بالكلية عن تخصصات الدبلوم التي توفرها الكلية حيث توفر تخصصي العناية بالبشرة والماكياج في قسم تقنية التزيين النسائي ، فيما توفر تخصصي تصميم الأزياء ، والخياطة وإنتاج الملابس بقسم تقنية الخياطة. مشترطة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أو من في حكمها ، وألا يكون لدى المتقدمة شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدمة عليها ، وأن تكون لائقة طبياً ومتفرغة كلياً للتدريب وألا يزيد عمرها عن ثلاثون عاماً ، وأن لا يكون قد مضى على تخرجها من الثانوية أكثر من خمس سنوات .

وأكد الإعلان أن أنظمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتيح أولوية قصوى لتسهيل قبول بنات شهداء الواجب عن طريق الوحدة التدريبية بما يثبت ذلك من الجهة الحكومية ذات العلاقة وكذلك قبول المتقدمات من جمعية الأمير فهد من سلمان الخيرية لرعاية المصابات بمرض الفشل الكلوي و جمعية إنسان وذلك بالتنسيق رسمياً بين الجهات ذات العلاقة والإدارة العامة لخدمات المتدربات بالمؤسسة .