كلام مسيء يوقف عضو تدريس بجامعة الإمام

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أصدر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة- الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان- قرارًا يقضي بإيقاف الأستاذ في قسم الأدب بكلية اللغة العربية الدكتور خالد الجديع عن التدريس والإشراف والإرشاد؛ “وذلك لما بدر منه من كلام مسيء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذي يُعد تجاوزًا سافرًا للقيم الدينية”.

وقال المستشار الإعلامي المشرف على الإدارة العامة للإعلام الجامعي المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عبدالرحمن النامي: إن توجيهات إدارة الجامعة صدرت بإيقاف المذكور وإحالته للتحقيق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف: أن الجامعة وانطلاقًا من مسؤوليتها التعليمية والمجتمعية تحرص على أن يكون من يمثلها قدوةً صالحةً لأبناء المجتمع، وعضوًا فاعلًا في خدمة الدين ثم القيادة والوطن، كما تؤكد الجامعة أنها ستقف في وجه من تسول له نفسه المس بقيم الدين الإسلامي الحنيف أو التعدي على الرموز الإسلامية بالقول أو العمل.

ودعا الدكتور النامي مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من منسوبي الجامعة لاستخدام تلك الشبكات فيما يخدم دينهم ووطنهم.