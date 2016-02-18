دورة #فيحان تتسبب في وقيعة بين #وزير_التعليم ومدربي المملكة

المواطن- أحمد المسعود

استنكر العديد من المدربين في أنحاء المملكة العربية السعودية موافقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بإعطاء الإذن لـنجم الكيك “فيحان” بإقامة دورات تدريبية عن اكتساب الثقة بالنفس للبنات والشباب، وأيضًا عن التحرر من الجمود والقيود المعوقة والتطوير.

وقال مدربون لـ”المواطن“: إن الدورات التي أقامها “فيحان” يقدر ثمنها بـ4000 ريال، في استغلال واضح لشهرته المحدودة لكل الشباب والفتيات في المجتمع السعودي، مضيفين أن فيحان أعطى لنفسه مكانة لا يستحقها، وهو خريج الثانوية ولا يحمل غيرها، بالإضافة إلى أن الدورة التي سوف يقيمها تُعتبر متاجرة لا أقل ولا أكثر من ذلك، خصوصًا أن “فيحان” قد وصف نفسه أيضًا بالكاتب والروائي! والذي لم يصدر عنه أي مقال أو تأليف لكتاب يخدم شريحة من البشر في التطور الفكري أو غيرها؛ على حد وصفهم.

وتساءل مدربون عما إذا كانت مؤسسة التدريب التقني والمهني، تعلم جيدًا ما يقيم في الدورات وما تحمل في طياتها أي نوع من أنواع الرقابة في التدريب، مؤكدين أن “فيحان” ليس لدية أي شهادة معتمدة لتدريب الشباب أو البنات، وأن موافقة الوزير إنما هي مجاملة قد تكون سببًا في تقليل مكانة المدربين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا تشويه لسمعة التدريب، مستغلًّا شهرته في استعطاف الشباب والفتيات لحضور دورته التي اعتبروها خاوية فكريًّا بشكل تام.

كما انتقدوا اعتذاره في إحدى تغريداته التي أهانت وبشكل واضح جميع الإعلاميين بالمملكة؛ إذ اعتذر عن عدم إجراء أي مقابلة تلفزيونية بخصوص الدورة، مشيرًا إلى أن وقته الحالي لا يمكنه من التفرغ للإعلاميين والظهور بمظهر المسؤول الفارغ الذي لا تحتوي مادته العلمية على أي عنصر أساسي وفكري.

وانتقد مدربون “فيحان” وظهوره مع فتاة تمتدح عطره المركب، والذي قام باختراعه!

وطالب العديد من المواطنين والمدربين المعتمدين بالمملكة بإيقاف مثل هذه “المهزلة” بحسب تعبيرهم، التي تُعتبر إهانة واضحة لمجال التدريب المهني والشهادات المعتمدة، والتي لم يستطع “فيحان” الحصول عليها رغم موافقة وزير التعليم له؛ حسب تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.