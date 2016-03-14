تفاصيل اختراق حساب بنكي من خارج المملكة وسرقة أموال

المواطن – وليد الفهمي – جدة

تعرَّض أحد المواطنين بمحافظة جدة لاختراق حسابه البنكي وسحب راتبه الشهري بالكامل.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” تفاجأ ياسر الزهراني بعدد من الرسائل النصية تُبلغه بسحب مبالغ مالية من حسابه وتقدر بــ 4349.84 ريال بتاريخ 9-3-2016م الساعة 6.56 من صباح يوم الأربعاء.

وأضاف الزهراني “اتصلت بعد ذلك على البنك الأهلي حيث توقعت وجود خطأ فيما حصل ووصول تلك الرسائل الغريبة، إلا إنني تفاجأت بأن الموظف بالهاتف المصرفي للبنك يبلغني أن تلك السحوبات صحيحة ومن خارج المملكة، وأن هناك اشتباهاً في تعرض حسابي للاختراق، حيث أبلغني أنه سوف يقوم كذلك بإيقاف بطاقة الصراف الآلي ورفع طلب للإدارة المختصة بالبنك لدارسته”.

وتابع الزهراني “بعد إنهاء المكالمة مع الهاتف المصرفي وردتني رسالة متضمنة رقم الشكوى -تحتفظ الصحيفة برقمها- إلا أن رسالة البنك تضمنت أن الرد عليّ في شكواي سوف يتم بتاريخ 12-5-2016م أي بعد شهرين من الآن دون مبرر لتأخر تاريخ الرد”.

واستغرب الزهراني من عجز البنك الأهلي عن حماية حسابه، كما أبدى أيضاً خشيته من استخدام حسابه في عمليات مالية من جهات مشبوهة.

وطالب “الزهراني” المسؤولين في مؤسسة النقد وكذلك في البنك الأهلي بالتدخل لإنهاء مشكلته وإعادة المبلغ لحسابه، ومنع مثل هذه الاختلاسات الإلكترونية.