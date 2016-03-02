فيلا سكنية تغلق مطعم “كاليفورنيا برجر” في #جدة

المواطن- وليد الفهمي- جدة

ضبطت الجهات المعنية بأمانة محافظة جدة فيلا سكنية تقوم بتحضير الأطعمة والمأكولات دون ترخيص نظامي ودون توفر أدنى اشتراطات السلامة الغذائية، واتضح أن الموقع يتبع لمطعم “كاليفورنيا برجر”.

وعليه قامت بلدية أبحر الفرعية بإغلاق مطعم “كاليفورنيا برجر” بحي المحمدية شارع الأمير سلطان، وكذلك الفيلا السكنية فورًا؛ بعد أن تبين للجهات المعنية وجود عدد من المخالفات الصحية، وتتمثل في عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، وعدم تخزين كل ماده غذائية في درجة الحرارة المناسبة، ووجود حشرات وقوارض داخل الموقع، وعدم توفر مصائد حشرات كهربائية.

وكذلك تشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية، بالإضافة إلى عدم تغطية فتحات الصرف الصحي بإحكام.

كما تبين قيام المطعم بعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وسوء تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية (تحضير الطعام بمنزل سكني معزول عن المحل)، وتبين كذلك استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف والفساد وتدني مستوى النظافة العامة.

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