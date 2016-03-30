موظفو #ساهر بـ #جدة يطالبون برواتبهم وتأمين مركباتهم

المواطن - عبدالله صهلولي - جدة

تظلَّم عدد كبير من موظفي الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة – ساهر – بمحافظة جدة، بسبب عدم وفاء شركتهم بالراتب المتفق عليه وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، وذلك من عدة أشهر ماضية؛ بالإضافة لعدم الوفاء بترقية التأمين الطبي الذي وُعِدَ بها الموظفون.

وطالب الموظفون أيضًا بمنح مركبات الرصد التي دائمًا ما تتعرض للأذى لتأمين شامل يشمل كل ما يحل بالمركبة، وحمايتهم من الاعتداءات التي تطولهم شخصيًا، وقد توالت المطالبات مرورًا بإيضاح سُلَّم الرواتب وأخيرًا كان طلبهم بمنحهم “بونص” سنوي كما هو معمول به في أغلب شركات القطاع الخاص.

ذكر ذلك أحد موظفي الشركة المشغلة لنظام ساهر، تحتفظ “المواطن” باسمه، مضيفا أنه وزملاءه طرقوا عدة أبواب في شركتهم لاستكمال حقوقهم المكفولة لهم قانونًا بحسب العقد المبرم بين الطرفين، الذي تحتفظ الصحيفة بصورة منه وبقائمة طويلة من الأسماء المُتظلِّمة وخطابات المطالبة، ولكن لم يحالفهم النجاح حتى الآن.