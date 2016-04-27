اليوم.. “الإسكان” تتواصل مع المواطنين عبر “رسائل الجوال”

المواطن- أحمد الرباعي

تواصلت وزارة الإسكان- اليوم- مع المواطنين المتقدمين على موقعها الإلكتروني للاستفادة من منتجاتها السكنية، الذين سبق وأن تقدموا على موقع الوزارة ولم يتم دراسة أهلية استحقاقهم.

وجاء تواصل الوزارة مع المواطنين بعد تحديث بياناتهم، وإبلاغهم بمطابقة شروط الاستحقاق، وذلك عبر رسائل الهواتف النقالة.

وتضمنت الرسالة المرسلة للمواطنين والمواطنات: “يسر وزارة الإسكان إفادتكم باستحقاقكم للدعم السكني بناءً على آخر البيانات الموجودة لدينا، ويمكنكم زيارة البوابة الإلكترونية في أي وقت لتحديث بياناتكم ومعرفة حالة طلبكم”.

وأكدت الوزارة في موقعها الإلكتروني للمواطنين المحدثة بياناتهم بأن الوزارة ستبلغهم بالمنتج السكني في وقت لاحق، دون تحديد موعد معين، أو نوعية المنتج السكني.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :