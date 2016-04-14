وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للحياة الفطرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، والتي ترغب بشغلها بمواطنين سعوديين (رجال) عن طريق المسابقة الوظيفية، خلال الفترة من 10- 19/ 7/ 1437هـ، على أن يتم ملاحظة ما يلي:

1- لا يحق لموظفي الدولة الذين على رأس العمل الدخول بالمسابقة إلا بالمؤهل فقط، ويتم تعبئة النموذج من جهة عمل المتقدم بإدارة شؤون الموظفين.

2- الخبرة في طبيعة العمل يجب أن تكون بعد المؤهل وبنفس مسمى الوظيفة المعلنة، وتتطلب (مشهد بالخبرة من جهة العمل بمسمى الوظيفة + بيان من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يصادق على تلك الفترة).

3- المقصود بالقدرة: دورة تدريبية مدتها ستة أشهر أو خبرة مدتها سنة عملية مناسبة للوظيفة.

4- المتقدمون من داخل الهيئة أو ممن لهم سابق خدمة بالدولة من خارج الهيئة سوف تطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية.

5- لا يحق التقدم في المسابقة على أكثر من وظيفة واحدة.

6- التقيد بشروط ومتطلبات شغل كل وظيفة، وهي كما يلي:

يمكن تقديم طلبات التوظيف شاملة على:

نموذج طلب التوظيف بعد تعبئته/ المؤهلات/ الخبرات/ صورة بطاقة الهوية الوطنية/ صورة من رخصة القيادة، خلال فترة المسابقة بأحد الطرق الآتية:

– تسلم في إدارة الاتصالات الإدارية في المقر الرئيسي للهيئة بالرياض من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

– عبر البريد الرسمي للهيئة ص. ب 61681، الرياض 11575، على أن يكتب على الظرف إدارة الموارد البشرية ومسمى الوظيفة المتقدم لها ومرتبتها، ولن يتم النظر في أي طلب يرد بعد تاريخ الانتهاء من المسابقة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة عبر الرابط التالي:

https://www.swa.gov.sa/ar/الأخبار-والفعاليات/اعلانات-وظيفية







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