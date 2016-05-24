المبتعث متعب العتيبي لــ “المواطن” : فرحة تخرجي لم تكتمل وهذه حقيقة فيديو الصلاة

المواطن- عمر العتيبي

أكد الخريج متعب بن صقر العتيبي أن شعوره أثناء تخرجه في إحدى الجامعات خارج المملكة لم يكتمل، وذلك بسبب فقدانه لوالدته التي وافتها المنية قبل ما يقارب 11 عاماً، ومرض والده “صقر” الذي يرقد على السرير الأبيض بسبب غيبوبة، موضحاً أنه كان يحلم بقرب والديه منه ومشاركتهم له حفل تخرجه ولو بالاتصال عليه ولله الحمد .

وكشف الخريج العتيبي في تصريح لــ”المواطن” أن المقطع الذي يحثه والده على أداء الصلاة كان في عام 2013 م بأمريكا، وبسبب بعدي عن والدي ولعدم وجود رقم دولي للتواصل معي كان تواصلي مع والدي شافاه الله عن طريق الواتس آب، وذلك بقيام إخوتي بالتسجيل له بمقاطع وإرسالها لي، مشيراً إلى أنه لا زال يحتفظ بهذه المقاطع ومن ضمنها مقطع الصلاة وعند تكاسلي وتقصيري في أداء الصلاة أتذكر وصية والدي بهذا المقطع وأحاول المحافظة على صلاتي بشكل أكبر.

وأضاف: إن ما تم تداوله عن وفاة والدتي قبل أسبوعين غير صحيح جملة وتفصيلاً، والدتي رحمها الله توفيت قبل ما يقارب 11 عاماً، مشيراً إلى أن والده تعرض للجلطة قبل سنة ونصف وبعدها بفترة تدهورت حالته وفقد الوعي كلياً لمدة سنة كاملة، والآن ولله الحمد في تطور ملحوظ بدأ يشعر تدريجياً ويقوم بتحريك يديه.

وأردف: حصلت، ولله الحمد، على شهادة البكالوريوس من جامعة ولاية يوتا الأمريكية بتخصص علم نفس- الجنائي .

وتابع كانت أمنيتي هي وجود والديَّ بقربي والاحتفال بي أثناء تخرجي لأن هذا هو حلمهما، مؤكداً أنه لم يذهب للدراسة خارج المملكة إلا لأن والديه كانا يحلمان بأن يكون دكتوراً وأفرحهما، ولكن ولله الحمد أنا أفرحت والدي في المستشفى وأفرحت والدتي بقبرها، وذلك بعد قدومي إلى مدينة الرياض وزيارتها بالمقبرة .

واستطرد: كنت هناك في أمريكا لمدة سنتين وعند محاولتي القدوم للمملكة لرؤية والدي كانت المشكلة وجود الفيزة وهي العائق في ذلك، ولكن كنت أتذكر ما قاله لي أبي وإخوتي: “لازم تجيب الشهادة”، مشيراً إلى أنه أثناء غيابه عن والده كان أخواي “نادر وناصر” هما من اهتما بوالدي وأنا بالخارج وكانا يتناوبان عليه أربعة أيام أربعة أيام للمكوث معه داخل المستشفى، مما أثر على حياتهما العملية والأسرية.

وأشار لأن أخويه “نادر وناصر” هما البطلان ويستحقان الشكر بمعنى الكلمة، مؤكداً أنه يفتخر بهما أمام الجميع، سائلاً الله في نهاية حديثه الشفاء العاجل لوالده وأن يحفظ أخويه من كل شر ويديم عليهم الصحة والعافية .

تجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو مؤثراً للخريج متعب العتيبي، والذي كان يتمنى وجود والديه قريبين منه أثناء حفل تخرجه.