هنا.. شروط التقدُّم لوظائف وكالة وزارة #الداخلية للأحوال المدنية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن فتح باب القبول في البرنامج الإعدادي المنتهي بالتوظيف (أنظمة وإجراءات الأحوال المدنية) للرجال والنساء، والذي سيعقد بمعهد الإدارة العامة في مدينة الرياض.

وأوضحت الأحوال المدنية أن التقديم يبدأ عن طريق شبكة الإنترنت عبر موقع وزارة الداخلية(www.jobs.moi.gov.sa) ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/8/1437هـ الساعة 10 صباحًا، وحتى يوم الخميس 5/8/1436هـ الساعة 10 صباحًا، حيث سيتوقف النظام عن استقبال الطلبات بعد الموعد المحدد، وسيتم الإعلان لاحقًا عن المقبولين مبدئيًا عبر الإنترنت، ووسائل استقبال صور وثائقهم، ولن تقبل المراجعة لأي مكتب أحوال مدنّية قبل الإعلان عن المقبولين مبدئيًا.

وأفادت الوكالة بضرورة الالتزام بتعليمات هامة بينها:

– عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية، حيث يخضع طلب القبول لمعايير المفاضلة.

– ستتم المفاضلة بين المتقدمين مبدئيًا على أساس المؤهل العلمي والإضافي والمقابلة الشخصية.

– يعتبر قرار لجنة القبول قرارًا نهائيًا، ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه.

– مقر التدريب بمدينة الرياض في معهد الإدارة العامة القسم الرجالي للمتقدمين والقسم النسائي للمتقدمات.

– يُصرف للمتدربـ/ ــة مكافأة مالية قدرها (3000) ريال أثناء فترة التدريب.

وأضافت أن الشروط؛ هي :

1. أن يكون (المتقدم/ المتقدمة) سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وكذلك والديه وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من نشأ أو ولدَ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون (المتقدم/ المتقدمة) حَسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مُخلّة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

3. ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية أو المتقدمة متزوجة من غير سعودي، مع استمرار تحقق هذا الشرط طوال مدة خدمته بالوزارة.

4. أن يكون مؤهل (المتقدم/ المتقدمة) من جهة مُعترف بها لدى وزارة التعليم.

5. أن يجتاز (المتقدم/ المتقدمة) المقابلة الشخصية.

6. ألا يقل عمر (المتقدم/ المتقدمة) عن 22 عامًا، ولا يزيد عن 35 عامًا، حسب بطاقة الهوية الوطنية (عند تقديم الطلب).

7. أن يلتزم (المتقدم/ المتقدمة) بالموافقة على التعيين في مكاتب الأحوال المدنية في أي محافظة من محافظات المنطقة التي وقع عليها اختياره.

8. المؤهل المطلوب للتعيين هو درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات (إدارة عامة – أنظمة أو حقوق – علوم سياسية – علم اجتماع – قانون – نظم معلومات – إدارة أعمال – حاسب آلي – لغة إنجليزية – شريعة).

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