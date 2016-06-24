العميد ضاوي الغزواني الأول في دورة الحرب العليا بالقاهرة

المواطن- خالد الأحمد

حصل العميد الركن ضاوي بن جابر الغزواني، على المركز الأول في شهادة الزمالة في دورة الحرب العليا التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العليا بجمهورية مصر العربية.

وقد تسلم الغزواني وسام جمهورية مصر العربية للواجب العسكري من يد وزير الدفاع المصري نظير تفوقه.

كان ذلك وسط حضور مشرف على رأسهم سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعميد السلك الدبلوماسي العربي احمد بن عبدالعزيز قطان والملحق العسكري بسفارة المملكة العربيه السعوديه في مصر.

الجدير باذكر أن العميد ”الغزواني” من الكفاءات العسكرية والإدارية الناجحة حيث تقلد عدة مناصب إدارية وقيادية بالقوات المسلحة السعودية.

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