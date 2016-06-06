للسنة الخامسة مع الغفيلي.. “الناس للناس” يرصد الحالات الإنسانية

المواطن - وائل الخالد - الرياض

يبدأ برنامج الناس للناس الإنساني الاجتماعي دورته الرمضانية على أثير إذاعة mbc fm ويقدمه الإعلامي علي الغفيلي يومياً من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٩ مساء وحتى ١١ مساء بتوقيت المملكة.

فكرة البرنامج بساعتيْه تتركز على عرض الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تحتاج إلى تعاون من خلال التواصل مع الحالات التي سجلت واقع حالاتها على أرقام التواصل التي خصصتها الإذاعة لذلك.

البرنامج يتضمن كذلك عدداً من الأنشطة الأخرى من بينها: تواجد مراسل الميدان طيلة بثّ البرنامج، في محاولة من المراسل لنقل واقع الحالة كما هي، وميكروفون البرنامج عبر تقرير صوتي عن مشكلة مرضية أو إنسانية أو اجتماعية، وتتم استضافة الضيف المناسب للحديث عن المشكلة، مع استضافة علماء الدين وأعيان المجتمع للحديث عن الجانب الإنساني والاجتماعي في شهر الخير وعن معاني التآخي والتآزر في هذا الشهر الكريم.

ويقوم مراسل البرنامج الميداني في الرياض وجدة والدمام وغيرها من مناطق السعودية بنقل المشاهد الإنسانية التي تستحق الاهتمام من خلال المتابعة الحية في هذه المدن.

ويتمحور توجه البرنامج حول عرض الحالات الإنسانية التي تحتاج للمساعدة من داخل المملكة، والمهمة هي ربط الحالات بالمسؤولين المعنيين بخدمة هذه الفئات وتوصيل صوتها لفاعلي الخير.

ويتلخص دور الإذاعة كوسيط للخير فقط، حيث إنها لا تستقبل أي تبرع أو مساعدة سواء مادية أو عينية.

ويرفض البرنامج استقبال أي تبرعات أو مساعدة بشكل مباشر سواء مادية أو عينية، وإنما عبر استعراض الحالة، ومتابعة كيفية تلقّيها المعونة من المسؤول والمعني بها من فاعلي الخير في الشهر الفضيل.