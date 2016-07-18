فتح باب القبول لعدد من الدبلومات لحمَلة الثانوية بجامعة جازان

المواطن - خالد الأحمد - جازان

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن فتح باب القبول للالتحاق بعددٍ من الدبلومات الجديدة، والتي تشمل دبلوم السجلات الطبية ومدته عامان دراسيان ونصف، ودبلوم العلاقات العامة ومدته عامان دراسيان، ودبلوم التحرير والسكرتارية ومدته عام دراسي، ودبلوم السكرتارية الطبية ومدته عامان دراسيان، وعدد من الدبلومات.

وقد أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي، أنه بتوجيهات من مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وانطلاقاً من الدور المجتمعي لجامعة جازان في خدمة المجتمع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء الوطن من حملة الثانوية لتهيئتهم لسوق العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص، فإن العمادة تفتح باب التقدم للراغبين من خريجي وخريجات الثانوية العامة للالتحاق بالدبلومات الجديدة والتي ستبدأ الدراسة بها في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438/1437هـ بالمقر الرئيسي بأبي عريش والفروع النسائية التابعة للعمادة بمحافظات المنطقة.

الجدير بالذكر أنه سيتم استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونياً عبر موقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الموقع الرئيسي لجامعة جازان، وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر على الرابط التالي:اضغط هنا