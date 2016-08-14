بالصور .. رجل أمن يجفف دموع طفل تائه في سوق عكاظ

المواطن – فيصل الزيادي ـ الطائف

لم يكتفِ رجال الأمن المشاركون في سوق عكاظ شرق محافظة الطائف بالتنظيم وضبط الأمن في السوق فقط بل يؤدون أدواراً إنسانية في إرشاد الأطفال التائهين بالسوق إلى ذويهم.

وقد رصدت عدسة “المواطن” أحد رجال الأمن وهو يحمل طفلاً ويبحث عن ذويه على امتداد الجادة والتي يصل طولها إلى كيلو متر تقريباً، وعندما تعذر العثور على ذويه قام بتسليمه إلى مركز إدارة الجادة ، وقام بتجفيف دموع عينيه بسبب البكاء.

ويبذل رجال الأمن المشاركون في سوق عكاظ جهوداً كبيرة في إدارة حشود زوار السوق الذين يصل عددهم إلى سبعة آلاف زائر في اليوم الواحد تقريباً.

وتنوعت مهام رجال الأمن ما بين تنظيم للزوار وأيضاً تنظيم الحركة المرورية إضافة إلى ضبط الأمن داخل السوق.

وينتشر عدد كبير من رجال الأمن حول مسرح الشارع “جادة عكاظ” والتي تشهد عدداً من المسابقات بالخيول وعروض قوافل الإبل إضافة إلى العروض المسرحية.