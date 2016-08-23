محافظ صبيا يقف على شكاوى الأهالي من تردي الخدمات البلدية

المواطن – خالد الأحمد – جازان

قام محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة، أمس الإثنين، بجولة ميدانية على الأحياء السكنية القديمة بالمحافظة، شملت أحياء صليل ومنامة والخالدية والمجديرة والزبارة وعكاش ومنطقة السوق الداخلي وما جاورها، لمتابعة الوضع على الطبيعة، ورصد ما تعانيه هذه الأحياء من تردي مستوى النظافة وتجمعات المياه الراكدة وحفريات الشوارع ونقص الخدمات البلدية.

وأوضح المحافظ أن هذه الجولة تأتي استجابة للشكاوى المقدمة من بعض الأهالي حول تذمرهم من الإهمال والتقصير ومطالبتهم بسرعة التحرك لرفع النفايات وشفط المياه وصيانة الشوارع.

وأكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع المسؤولين في بلدية المحافظة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الملاحظات حرصاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة والمظهر العام لمحافظة صبيا .









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