النقل تمنع الأجانب من العمل على #أوبر و#كريم

المواطن – الرياض

أكدت وزارة النقل، أنها ستقصر العمل في تطبيقي نقل الركاب “أوبر” و”كريم”، على المواطنيين السعوديين فقط، وستستبعد كافة الأجانب العاملين بسياراتهم الخاصّة، في هذين التطبيقين.

وقال تركي الطعيمي، المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزراة، إن الوزارة ستخصص العمل عبر “كريم” و”أوبر”، للسعوديين، واستبعاد كافة الأجانب العاملين في هذه التطبيقات بسياراتهم الخاصّة، مع إمكانية عمل الأجانب فقط من خلال منشآت الأجرة العامة والخاصّة التي يعملون تحت كفالتها.

وكان الطعيمي، قد أكد في تصريحات صحفية، نشرتها ”الجزيرة”، الجمعة، بأن هذه الإجراءات تعتبر خطة من قِبل الوزارة، لتصحيح الوضع الحالي، والانتقال الكامل لتطبيق الشروط الجديدة، والتي تركزت على استبعاد كافة الأجانب العاملين بمركباتهم الخاصّة، مضيفاً أن الوزارة تشترط الربط الكامل مع “منصة وصل”، وهي الخدمة التي تنظم توجيه المركبات من خلال التطبيقات.

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