هُنا.. موعد صرف رواتب برج القوس

المواطن – الرياض

موعد استلام الرواتب، هو من الأمور التي تحظى باهتمام كل شرائح المجتمع، ومع التعديل الجديد على صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي، بات التساؤل الأشهر عن رواتب البرج، وليس رواتب الشهر، أي أن الاهتمام سيكون أكبر بمعرفة رواتب كل برج، دون التطرق إلى الشهر بنفس الدرجة من الاهتمام.

من بين المزايا التي تضمنها صرف الرواتب، وفقاً لنظام الأبراج، أن موعد الصرف سيكون ثابتاً للشهر الواحد في كل الأعوام، ما يعني ثبات موعد صرف الرواتب، بغض النظر عن الأمور الأخرى.

ووفقاً لهذا النظام، سيتم صرف رواتب برج القوس، في اليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2016م، فيما سيتم صرف رواتب برج العقرب – الشهر الحالي –، يوم السابع والعشرين من أكتوبر الجاري 2016م.

يذكر أن وزارة المالية، كانت قد أوضحت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي، رقم م/6 وتاريخ 1407/4/12هـ، وقد تضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة، بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية، تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.







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