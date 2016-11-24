استقالة القرشي من اللجنة الأولمبية العربية السعودية

استقالة القرشي من اللجنة الأولمبية العربية السعودية

2016/11/24
الساعة 11:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن – مروة نبيل

تقدم المهندس حسام بن علي القرشي _الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية_ بطلب اعتذار من منصبه، وذلك لظروفٍ خاصة تتطلب تفرغه التام لها اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.

ووافقت اللجنة الأولمبية العربية السعودية على طلب القرشي؛ تقديرًا لظروفه، وقدم رئيس اللجنة الشكر له على جهوده وعمله خلال المرحلة الماضية، وما ساهم به في إعداد برامج نوعية ستكون ذات مردود إيجابي على آلية العمل في اللجنة.

ومن المقرر أن يتولى المهندس لؤي هشام _ناظر النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية_ مع الأمير عبد الحكيم بن مساعد النائب الثاني إدارة شئون اللجنة بشكل مؤقتة.

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