الإسكان تطالب ذوي الاحتياجات والمرضى بتقرير رسمي لتسريع حصولهم على سكن

المواطن – الرياض

طلبت وزارة الإسكان من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على منتجاتها، تقديم تقرير رسمي صادر من جهة تعترف بها الوزارة، يُحدد فيه نوع المرض ومدى شدته، لتسريع حصولهم على منتج سكني.

وقالت الوزارة إن قبول التقرير يؤدي إلى توفير نقاط الأولوية لهم مما يزيد من سرعة حصولهم على منتج سكني، كما دعتهم الوزارة للرجوع إلى الموقع الإلكتروني للبوابة أو الرقم الموحد لمعرفة آلية احتساب نقاط الأولوية.

وذكر المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة محمد الغنيم أن اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تراعي المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتم منح كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض أو إعاقة عدداً من النقاط تتناسب مع درجة المرض أو الإعاقة، وفقاً لـ”الوطن”.

وكانت وزارة الإسكان قد اشترطت مؤخراً أن يكون مريض الفشل الكلوي مصاباً بفشل دائم حتى يُعامل ضمن فئة الاحتياجات الخاصة.