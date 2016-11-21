21 جهة خدمية وصحية تقدّم تخفيضات للمعلمين في ⁧‫#الباحة‬⁩

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش (21) اتفاقية مع عدد من المستشفيات والمستوصفات والمرافق الأهلية الخاصة في منطقة الباحة لتقديم خدمات صحية وترفيهية مخفضة لمنسوبيها من المعلمين والمعلمات

وأكد المدير العام بأن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة ممثلة في علاقات المعلمين لخدمة المعلمين والمعلمات تقديراً وعرفاناً برسالتهم السامية، وامتنانًا لجهودهم وإسهاماتهم التربوية والتعليمية في الميدان، وحرصاً على تقديم كافة البرامج التي تدعم من استقرارهم، وتحقق لهم الرضى الوظيفي والاستقرار النفسي، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم داخل قاعات الفصول الدراسية

وعبر المدير العام عن شكره للجهات المشاركة في هذه الاتفاقيات لتقديمها خدمات مخفضة والتي تدل دلالة واضحة على مكانة المعلم في المجتمع، لافتاً إلى حرص إدارته على تعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة المؤسسات الخاصة والحكومية مردفا شكره لمساعد المدير العام للشؤون المدرسية عمر هجاد عمر ومشرف علاقات المعلمين عبدالله سعيد الغامدي على حرصمها على إتمام هذه الاتفاقية التي تعني بتوفير الخدمات الملائمة للمعلمين والمعلمات

وبدوره تمنى مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عمر هجاد عمر أن تنال هذه الخدمة على رضا واستحسان كافة المعلمين والمعلمات، وقال: إننا سنعمل كل ما بوسعنا من أجل تقديم خدمات جديدة ترقى لمستوى طموحاتهم وآمالهم وتطلعاتهم مضيفًا بأن المعلمين والمعلمات يؤدون دورًا كبيراً في العملية التعليمية والتربوية، لذا وجب الاهتمام بهم وتقدير مهنتهم الشريفة، وتوفير الأجواء الملائمة حتى يتمكنوا من القيام بالأدوار والمهام المطلوبة منهم على الوجه المطلوب، خصوصاً ما يتعلق برعاية الطلاب والطالبات وتعليمهم وفق أحدث الأساليب والطرق التربوية والتعليمية.

وبدوره، أوضح عبدالله سعيد الغامدي مشرف علاقات المعلمين أن نسب هذه الخصومات متفاوتة من جهة إلى أخرى ومنها ما يصل إلى 50% ، مؤكداً أن القائمة ستتحدث باستمرار عند إضافة جهات أخرى جديدة مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشار إلى ضرورة إبراز بطاقة معلم الصادرة من الإدارة عند مراجعة هذه الجهات، ومهيباً بمن لا يحمل البطاقة بضرورة مراجعة خدمة الموظف لاستخراجها