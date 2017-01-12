إعلان نتائج مسابقة موهوب للرياضيات والعلوم 2016

المواطن – الرياض

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم، نتائج مسابقة موهوب للرياضيات والعلوم 2016م، وذلك من خلال موقع “موهبة” الإلكتروني (هنا) .

وأوضح المنظمون أن عدد الطلاب الفائزين في الرياضيات بلغ 20 طالباً وطالبة؛ منهم (10 طلاب، و10 طالبات)، كما بلغ عدد الطلاب الفائزين في العلوم 17 طالباً وطالبة؛ منهم (10 طلاب، و7 طالبات).

وأشار المنظمون إلى أن مسابقة موهوب للرياضيات والعلوم شهدت في نسختها الأولى إقبالاً كبيراً على التسجيل، حيث تجاوزت أعداد المسجلين الثمانية آلاف طالب وطالبة، متمنيةً في الوقت ذاته للطلبة الفائزين التوفيق والسداد في المراحل المقبلة، وعلى من لم يحالفهم الحظ بالفوز في هذه المسابقة التسجيل في النسخة المقبلة التي سيتم الإعلان عنها قريباً، حيث تأتي هذه المسابقة امتداداً للأعمال والمبادرات المشتركة بين “موهبة” ووزارة التعليم، اللتين تسعيان إلى اكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

وتأتي مسابقة “موهوب” انطلاقاً من سعي مؤسسة موهبة ووزارة التعليم إلى تعزيز التعاون في مجال رعاية الموهبة والإبداع والتميز، واستقطاب الطلاب الموهوبين، لإعداد جيل مؤهل من علماء المستقبل؛ لتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة التطور والتنمية في بلادنا الغالية.

جدير بالذكر أن مسابقة “موهوب”؛ مسابقة علمية في الرياضيات والعلوم، تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالتعاون مع وزارة التعليم، وتهدف إلى اكتشاف الطلاب والطالبات المميزين من المرحلة الابتدائية في العلوم والرياضيات، وتشجيع الطلاب والطالبات المتميزين على استكمال دراستهم للرياضيات والعلوم، ودفع الميدان التعليمي بالمزيد من الجهد لتطوير تدريس الرياضيات والعلوم.

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