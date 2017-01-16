بالخطوات.. طريقة تحديث البيانات في صندوق التنمية العقارية

المواطن – سعد البحيري

يواصل نحو 70 ألف مواطن تحديث بياناتهم لدى صندوق التنمية العقارية، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات والبرامج الجديدة.

ولتحديث البيانات لدى صندوق التنمية العقارية، يمكنك الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي من هنا، بعد ذلك، يتم الضغط على أيقونة تحديث البيانات من هنا.

وبعد الدخول على شاشة تحديث البيانات في موقع صندوق التنمية العقارية، يتم الضغط على خدمات المواطنين، ومن ثمّ اختيار تحديث البيانات الشخصية.

ويتطلّب تحديث البيانات لدى صندوق التنمية العقارية إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في حالة وجود حساب سابق، أو اختيار إنشاء حساب جديد في حالة التسجيل للمرة الأولى.

ويذكر أن صندوق التنمية العقارية كان قد أهاب، أمس، بجميع المواطنين الذين سجّلوا أسماءهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق، أو من صُدِرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

وقال صندوق التنمية العقارية إن ذلك الإجراء من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة، مؤكدًا أن تحديث البيانات يعتبر شرطًا أساسيًا ومهمًا للاستفادة من هذه البرامج.