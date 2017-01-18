طلاب انتساب جامعة الملك فيصل بالأحساء يشكون صعوبة اختبار الإنجليزية (كتابة)

المواطن – الرياض

شكا بعض طلاب الانتساب بجامعة الملك فيصل بالأحساء من صعوبة اختبار مادة اللغة الإنجليزية (كتابة) .

وقال أحد الطلاب في شكوى تلقتها “المواطن” : “طلاب جامعه فيصل بالأحساء يناشدون تخطي الظلم في مادة اللغة الإنجليزية”.

و أضاف: “اختبرت مادة إنجليزي كتابة يوم الثلاثاء الموافق 1438/3/28هـ ، وقد واجهت في الاختبار صعوبة بالغة جداً جداً ولم أستطع الحل فقد وجد حوالي أربع قطع في ورقة الاختبار وجميعها بشكل واحد وهي الفراغات مع أن القطع في المحتوى تختلف وهذا إن دل فيدل علىٰ الرغبة بتشتيت التركيز ونحن في غنىٰ عن هذا الأمر”.

وتابع الطالب: “كما أنه في المحاضرات المباشرة (الثالثة) وجهنا بالتركيز على أسئلة المراجعة في المحاضرة رقم (14)، وأيضاً هناك بعض الأسئلة من قطع قام بحذفها وإخبارنا بالحذف”.

وختم الطالب شكواه عن زملاءه بقوله: “نأمل من مدير الجامعة النظر في وضعنا كطلاب تعليم عن بعد ، وكلنا أمل بالله ثم بكم بأن تقف مع أبنائك الطلاب وتساعدهم وتساندهم علىٰ تخطي الظلم الذي وقع علينا ، علماً أنني خريج هذه السنه بإذن الله وهذا مؤثر على مسيرة اختباراتي “.