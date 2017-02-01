استفسارات المواطنين حول حساب المواطن الموحد والرد عليها

المواطن – الرياض

أطلقت أمس الثلاثاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ، البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الرابط (هنا)، وذلك بحضور الوزير علي بن ناصر الغفيص.

وتابع الغفيص إلكترونياً خلال زيارته لمقر مركز برنامج حساب المواطن، مرحلة الإطلاق وتلقي الاستفسارات من المواطنين والمواطنات حول البرنامج.

وأوضح حساب المواطن الموحد أن التسجيل في البرنامج متاح على مدار 24 ساعة يومياً، كما أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.

وفور إطلاق البوابة الإلكترونية هرع المواطنون للتسجيل، إلا أن البعض واجهته العديد من المشكلات ورد حساب المواطن عليها عبر حسابه على موقع التواصل الإلكتروني “تويتر”.

وأكد حساب المواطن رداً على استفسار أحد المواطنين بأنه لا يوجد تاريخ نهائي للتسجيل في الحساب.

وواجه مواطن مشكلة وهي أنه عند قيامه بالتسجيل يظهر له رسالة بأن رقم الجوال مسجل من قبل على الرغم من عدم تسجيله من قبل، ورد عليه حساب المواطن بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912 لحل المشكلة.

أما بخصوص إضافة المنحة السامية في حالة إذا كانت عقاراً، فأجاب حساب المواطن بأنه إذا كانت باسم المواطن فيتم إضافتها برقم الصك.

وفي حالة كان الرجل يعيش في بيت والده أكد حساب المواطن أن الرجل المتزوج يستطيع التقديم كرب أسرة بشكل منفصل عن والده حتى لو كان يسكن مع والده في نفس المسكن.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.