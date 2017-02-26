بالصور.. مرور #جازان يستكمل ساهر.. و”الغامدي”: لن نسمح بسقوط دموع الأمهات بعد اليوم

المواطن- جازان

تعكف إدارة مرور منطقة جازان على استكمال متطلبات تشغيل برنامج الرصد الآلى “ساهر” بطرقات المنطقة.

وجرى تركيب العديد من لوحات تحديد السرعة المخصصة بالطرقات للحد من الحوادث اليومية التي تسببها السرعة وعدم التقيد بأنظمة السير على الطريق.

وبين العقيد راشد الغامدي مدير إدارة مرور جازان، بأن مرور جازان لن يسمح بسقوط دموع الأمهات بعد اليوم، وسيتعامل مع المتهورين وإرهاب الطرق بحزم، مشيراً إلى أن مرور جازان يسعى إلى الحد من هذه الحوادث باستخدام التقنيات الحديثة، والتي من ضمنها برنامج الرصد الآلي “ساهر”، داعياً الجميع إلى التقيد بالسلامة المرورية.