المشرف على حساب المواطن : الرفع للمقام السامي قبل مايو تمهيداً لصرف الدعم

المواطن – الرياض

أكد المشرف على حساب المواطن ماجد العصيمي، أن اللجنة الوزارية سترفع توصياتها للمقام السامي قبل 1 مايو المقبل، وفور صدور الموافقة سيتم صرف الدعم للمستحقين.

ولفت العصيمي وفقا للإخبارية إلى أن متوسط التسجيل في حساب المواطن هو مليون فرد يومياً.

وكان العصيمي أكد في وقت سابق أنه -لأول مرة- يتم الاكتفاء بالبيانات المقدّمة من المواطن دون إثباتات، موضحاً أن أكثر من 8 ملايين و300 ألف مواطن سجّلوا -حتى الآن- في البرنامج.

وتابع العصيمي، أنه يجب الإفصاح عن جميع الدخل المالي للفرد، حيث تم ربط برنامج “حساب المواطن” بجميع الجهات التي تملك بيانات المواطنين.