هنا طريقة إدخال نسبة تملك العقار في التسجيل بحساب المواطن وإدخال رقم الآيبان

المواطن - شريف النشمي - الرياض

يقع بعض المتقدمين على برنامج “حساب المواطن” في بعض الأخطاء التي تمنع إتمام عملية التسجيل، ومنها وضع فراغات عند إدخال الأرقام مثل: إدخال رقم الآيبان، وإدخال كلمة IBAN، معتقدين أنها جزء من الرقم كونها تأتها قبل الرقم.

كما يخطئ بعضهم في وضع نسبة تملك العقار، بحيث يسجل نسبة أكثر أو أقل لعدم معرفة ما المقصود من نسبة العقار، حيث أوضح “حساب المواطن” -ردًا على بعض الاستفسارات- أن إجمالي نسبة التمليك يتم إدخال الرقم 100، وتعني 100% نسبة التملك، وإذا العقار مشارك من أحد آخر، فيتم تحديد النسبة.

والشخص الذي يملك نصف العقار يضع 50%‎، وكلما قلّت نسبة التملّك قلّت النسبة المئوية كما هو معروف.

كما أرشد “حساب المواطن” في عملية إدخال رقم الآيبان بأن المستفيد لا يقوم بإدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزءًا من رقم الحساب، ووجّه بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان، والتأكّد من أن الرقم قد كُتب بطريقةٍ صحيحة.

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