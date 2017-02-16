هنا موعد صرف الدعم النقدي في حساب المواطن

المواطن – الرياض

يواصل المواطنون التسجيل في حساب المواطن تمهيدا لصرف الدعم وفق الجدول الزمني المعلن عنه منذ اطلاق البرنامج .

وشهد حساب المواطن اقبالا كثيفا من جانب المواطنين لتسجيل بياناتهم وفق القواعد التي أعلنت عنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يتم الرفع للمقام السامي قبل مايو المقبل تمهيدا لصرف الدعم لمستحقيه.

وطبقا للجدول الزمني الخاص ببرنامج حساب المواطن فبعد انتهاء عملية التسجيل سيتم الانتقال الى مرحلة تحليل الاهلية ومن ثم تحديد الأسر التي تستحق الدعم ثم صرف الدعم المستحق بحسب حالة كل أسرة.

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف أمس عن آخر احصائية للمسجلين في البرامج حيث بلغ عدد اجمالي المسجلين 9،937،207 شخص بينما ارتفع عدد المستفيدين الرئيسيين الى 2،902،080 شخص وبلغ عدد التابعين لهم 7،035،127 تابع فيما بلغ عدد ارباب الأسر السعوديون 6،912،810 شخص ، وبلغ مجموع أرباب الأسر من حاملي بطاقات التنقل 4،571 ، و979 فرد مستقل .

وكان المشرف على حساب المواطن ماجد العصيمي، قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن اللجنة الوزارية سترفع توصياتها للمقام السامي قبل 1 مايو المقبل، وفور صدور الموافقة سيتم صرف الدعم للمستحقين.

ولفت العصيمي إلى أن متوسط التسجيل في حساب المواطن هو مليون فرد يومياً.