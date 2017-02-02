“قحل”.. قناص بعين صقر أوقع 7 قناصين حوثيين بالحد الجنوبي

المواطن – عمر عريبي – الحد الحنوبي

قصة بطل تُسجل بمِداد من ذهب على الحد الجنوبي، إنه العريف القناص يحيى علي عبدالله قحل، حيث استطاع بتوفيق من الله قنص أكثر من سبعة قناصين من الحوثيين على جبهات القتال بالحد الجنوبي.

عُرف عنه هدوؤه ومرحه وقدرته الكبيرة على القنص والرمي، فقد قام بقنص سبعة من الحوثيين، وهو مثال للبطولات التي يحققها أبطالنا البواسل المرابطون على الحد الجنوبي، ولا يغادر موقعة حتى يقضي على الهدف الذي يتم رصده، لصد أي محاولة لزعزعة واستهداف أمن الوطن.

ويعمل العريف “قحل” في كتيبة القناصين باللواء الثامن عشر، حيث تعرَّض موخراً إلى طلق ناري في بطنه نُقل على إثره إلى المستشفى الميداني التابع للقوات المسلحة في أبي عريش لتلقي العلاج جراء إصابته.

وأكد عدد من ذوي البطل أنه يتمنى الشفاء السريع والعودة إلى الجبهة ومساندة زملائه هناك للقضاء على هذه المليشيات المجرمة.