كيف أسجل في حساب المواطن؟.. الإجابة هنا!

المواطن – الرياض

أتاحت وزارة العمل التسجيل في برنامج “حساب المواطن” إلكترونيًا عبر البوابة المخصصة لذلك على الرابط التالي، من هنا.

ويتطلّب التسجيل في برنامج “حساب المواطن”: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، حسبما أعلن الحساب في ردوده على المغرّدين.

وعند تسجيل الدخول على رابط “حساب المواطن”، تتم تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل رقم الهوية، ويشترط وجود تاريخ الميلاد، ورقم جوال.

5 خطوات للتسجيل:

1. يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:

* رقم الهوية.

* تاريخ الميلاد.

* رقم الجوال.

2. سترسل رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم، مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

3. يقوم المتقدم بعدها بتغيير كلمة المرور.

4. يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص، وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية، ولن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطي ذلك المتقدّمين الفرصة الكافية لتوفيرها، وسيتم التواصل معهم -في وقتٍ لاحق- لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.

5. بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة، يتم تقديم طلب التسجيل ليتم دراسته لاحقًا، وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.

ما هي الشروط الأولية للتسجيل؟

هناك شروط أساسية لا بد من وجودها في الشخص المتقدم للبرنامج وهي:

1. أن يكون سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة تنقل.

2. أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

3. ‌ألّا يكون سجينًا، أو مقيمًا إقامة دائمة في أي من مراكز الإيواء، أو المراكز العلاجية الحكومية.

بعد التسجيل، ماذا أفعل لو نسيت كلمة السر؟

1. الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

2. الضغط على خاصية «تغيير كلمة المرور» وإدخال البينات التالية:

* رقم الهوية.

* تاريخ الميلاد.

* رقم الجوال.

* تاريخ انتهاء الهوية.

3. إذا كانت المعلومات المدخلة صحيحة، ستُرسل رسالة نصية إلى رقم الجوال بكلمة المرور المؤقتة.

4. يقوم المتقدم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هويته وكلمة المرور المؤقتة.

5. يُطلب من المتقدم تغيير كلمة المرور المؤقتة إلى كلمة مرور أخرى.