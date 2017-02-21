هذا ما قاله المغردون عن الفقيد الداعية مهدي قاضي

المواطن – الرياض

أثنى الكثير من المواطنين على الداعية الدكتور مهدي قاضي الذي توفي فجر اليوم وهو ساجد، مؤكدين أن هذه علامة تدل على حسن الخاتمة.

وتحول موقع تويتر إلى ساحة عزاء قدم فيها أبناء المملكة من تلاميذ الدكتور مهدي قاضي ورفاقه التعازي لذويه، سائلين الله أن يتقبله في الصالحين.

وأطلق المغردون على تويتر وسماً بعنوان ” #وفاة_الدكتور_مهدي_قاضي ” عددوا فيه مناقب الفقيد وأثنوا على مشواره الدعوي والمهني.

في البداية قالت حورية قاضي ابنة أخت الدكتور مهدي قاضي : “توفي خالي الحبيب وهو ساجد في قيام الليل قبل الفجر كما أخبرت ابنته ولله الحمد سبابته مرفوعة بالتوحيد أثناء غسله”.

وقال الدكتور محسن المطيري:” هذه منازل الصدق التي ينالها العبد بلا ألقاب.. مات الدكتور مهدي قاضي ساجداً..اللهم أحسن خاتمتنا ووفقنا لما يرضيك”.

وقال عبدالوهاب الطريري : “عرفت الدكتور مهدي قاضي بكثرة رسائله لإخوانه والتي تطفح غيرة على الأمة ونصحاً لها. اللهم أحسن منقلبه إليك، وأحسن وفادته عليك”.

من جانبه قال الدكتور علي العمري :” تواصل معي الدكتور مهدي قاضي قبل أيام، لإنجاز عمل نبيل، عسى الله تعالى أن يحقق له في الجنة كل أمانيه. رحم الله هذا الرجل الخلوق الشهم”.

وقال الداعية نايف الصحفي: “مات الدكتور مهدي قاضي ساجداً بين يدي الله فأي شرف وأي خاتمة هذه ،،،،، اللهم اجعله في عليين”.

وقال الداعية الشيخ عائض القرني: “اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نُزله، وأحسن عزاء أهله وذويه”.

والمعروف أن الدكتور مهدي قاضي هو طبيب واستشاري طب الأسرة والمجتمع في جامعة الملك عبدالعزيز وهو داعية، وباحث إسلامي، وله مؤلفات منشورة، محاضرات دعوية وتوعية في وسائل الإعلام المختلفة.