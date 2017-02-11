هذا حل مشكلة تسجيل دخول حساب المواطن

المواطن - الرياض

يواجه بعض السعوديين مشكلة تخص إمكانية تسجيل الدخول في “حساب المواطن”، ثم إلغاء التسجيل لتعديل بعض الأخطاء في البيانات الخاصة بهم، ولماذا لا يتم الدخول إلى الحساب عبر رقم الهاتف؟

وبخصوص إلغاء تسجيل دخول الحساب لتعديل الأخطاء، فلا يمكنك الإلغاء، ولكن بإمكانك تحديث البيانات، وذلك عن طريق الدخول على الطلب، وبعد التعديل، يتم الضغط على زر (حفظ)، وبذلك، يتم تحديث البيانات.

وهناك أيضًا مشكلة تخص بعضهم، وهي عدم تمكّنهم من التسجيل من خلال استخدام أرقام هواتفهم، فبمجرد محاولة التسجيل في البوابة، يظهر أن رقم الجوال مسجّل مسبقًا، وهو السؤال الذي تكرّر كثيرًا منذ انطلاق البوابة.

وهذه المشكلة تعود إلى أن هذا الرقم مسجّل به أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي مسبقًا، وكون تم تسجيل جميع مستفيدي الضمان تلقائيًا في “حساب المواطن”، تظهر رسالة لصاحب الجوال بأنه مسجّل مسبقًا في “حساب المواطن”.