هنا.. رابط تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور

المواطن – الرياض

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اليوم الأحد فتح باب استقبال طلبات التسجيل الجديد الخاصة بالطلاب المستجدين عبر نظام نور (هنا الرابط)، كما أن الموقع يتيح الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية.

يذكر أن نظام نور الإلكتروني يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية وهو يهدف لتقليل الوقت والجهد المبذول في الحصول على النتائج الخاصة بهم، كما أن النظام يعمل على ربط الطالب بالمعلم بولي الأمر أي يربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضهم البعض.

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