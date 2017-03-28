أبرياء ذهبوا لحفظ القرآن فاغتصبهم معلمهم.. كيف كانت نهايته؟

المواطن - وكالات

على الرغم من أنّها ليست المرّة الأولى في سلطنة عُمان، إلا أنَّه نبأ هزَّ الأوساط الاجتماعية، بعد الإعلان عن تفاصيل قضيّة اغتصاب 3 أطفال من طرف محفّظهم القرآن الكريم.

وتفصيلا، ثلاثة أطفال أبرياء أرسلهم والدهم لتعلم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، اغتصبهم المحفظ، اثنان منهم بعمر6 أعوام والثالث بعمر 8 أعوام.

وحكم قاضٍ في مدينة الأشخرة العُمانية، بالسجن 5 سنوات، ومنع المحفظ نهائيًا من التعامل مع الأطفال مدى الحياة، بعد أن يتم إطلاق سراحه، وذلك عقب إدانته باغتصاب أطفال.

ولكنّ حُكم القاضي على المُغتصب أثار غضب المواطنين العُمانيين، فقد قال خليل الجرواني، أحد النشطاء الذين ساعدوا أولياء أمور الضحايا في جمع الأدلة ضد المغتصب إنَّ “هذا الأمر مثير للغضب، خمس سنوات لا تساوي شيئًا بل لا بد من أن يُحكم عليه بأقصى عقوبة، لأنه خان الثقة التي وضعها فيه الآباء كمعلّم لأطفالهم”.

وبموجب القانون العُماني، تتراوح عقوبة الاغتصاب بين 5 إلى 15 عامًا، بحسب صحيفة “ذي ناشيونال” الإماراتية.

ورفضت المحكمة التي أصدرت الحكم التعليق على القضية، أو الحالات السابقة المسجلّة، وذلك وفقًا لما ذكرته الصحيفة.