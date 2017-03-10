أجواء برلين خالية من الطائرات بسبب إلغاء 695 رحلة إثر إضراب الطاقم الأرضي

المواطن ـ برلين:

أجبر إضراب الطاقم الأرضي في مطاري العاصمة الألمانية برلين، الجمعة، الإدارة على إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وأوضح المتحدث باسم الشركة المشغلة للمطارات “فلوغهافن برلين براندنبورغ” (اف بي بي) المشغلة للمطارات، أنَّ “الإضراب الذي بدأ عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، ويفترض أن يستمر طوال النهار، أدى إلى إلغاء كل رحلات الركاب والشحن تقريبًا، البالغ عددها 204 رحلات في شونفيلد و455 رحلة في تيغيل”.

يذكر أنّه يأتي هذا الإضراب للطواقم الأرضية بعد إضرابين آخرين، شهدتهما برلين في شباط/فبراير الماضي، في إطار المفاوضات حول الأجور التي تجريها نقابة الخدمات “فيردي”.

وتطالب النقابة في مطارات ألمانية عدة، بأجور أفضل للموظفين الأرضيين، الذين يبلغ عددهم حوالي ألفين في برلين، ويتولون تحميل الأمتعة والتسجيل.