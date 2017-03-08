أهالي تاروت يستنكرون استهداف رجال الأمن ويطالبون بالقبض على الجناة

المواطن – نوف العايد – القطيف

استنكر أهالي جزيرة تاروت العملية الغادرة التي طالت أحد رجال الأمن بشرطة جزيرة تاروت بمحافظة القطيف، مساء أمس، مما نتج عنها استشهاده.

وأصدر أهالي تاروت بياناً عبروا فيه إدانتهم لهذا العمل الإجرامي، مثمنين ما يبذله هؤلاء الرجال من جهد لحماية أبناء الوطن والسهر على راحتهم.

وعبر الأهالي عن الحزن والأسى لاستهداف رجل الأمن الشهيد موسى الشراري، مطالبين في الوقت نفسه أن تطال يد العدالة الجناة وتقتص منهم، وتضرب من حديد على من يعبث بأمن وأمان هذا البلد، وختموا بيانهم داعين بأن يحفظ الله البلاد من كل سوء ومكروه.

يذكر أن أحد رجال الأمن من شرطة تاروت تعرض لهجوم من أشخاص ملثمين اعترضوا سيارته ونتج عنه استشهاده، رحمه الله وغفر له.