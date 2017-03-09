إحباط تهريب 43 بلاطة حشيش بجبال الحشر في #جازان

المواطن- جازان

نجحت دوريات القطاع الجبلي ممثله بالفرقة الثانية بمركز الصلالة في التصدي لعملية تهريب كميات من الحشيش بأحد الطرق الوعرة في جبال الحشر، شرق منطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، أن احدى الدوريات الراجلة بمركز الصلاله تمكنت من إحباط محاولة لتهريب كمية من الحشيش بعد رصدها للمهربين بأحد الطرق الوعرة في جبل الحشر، وفرار المهربين من الموقع بعد ملاحظة متابعتهم، متخذين طريقًا وعرًا للهروب سيرا على أقدامهم.

وأضاف بن قزيز أن تفتيش الدوريات للموقع أسفر عن العثور على كمية من الحشيش ليتم التوجه بها إلى مقر مركز الصلالة وبحصرها اتضح أن عددها ٤٣ بلاطة حشيش, وتم اتخاذ اللازم وإحالتها للجهة المختصة.