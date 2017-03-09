إعدام 5 إرهابيين في باكستان

المواطن – وكالات

نفذت السلطات الباكستانية اليوم، الخميس، حكم الإعدام بحق خمسة أشخاص أدينوا بالإرهاب من قبل المحاكم العسكرية.

وأوضح مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية في بيان له اليوم، أن حكم الإعدام تم تنفيذه في السجن المركزي بمدينة كوهات شمال غرب باكستان، وذلك بعد أن تمت محاكمة الأشخاص الخمسة من قبل المحاكم العسكرية الخاصة بمحاكمة الإرهابيين.

وقال إن الإرهابيين المدانين كانوا ضالعين في تنفيذ هجمات على أفراد في الجيش وموظفين بوكالات إنفاذ القانون، مبيناً أنهم من عناصر حركة طالبان باكستان، وقد اعترفوا بجرائمهم أمام قاضي المحكمة .