“إف بي آي” يطلب نفياً رسمياً في واقعة اتهام أوباما بالتنصت

المواطن – وكالات

طلب جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” من وزارة العدل أن تنفي علناً الاتهام الذي وجهه الرئيس دونالد ترامب إلى سلفه باراك أوباما بأنه تنصت عليه.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين كبار أن كومي أرسل إلى الوزارة طلبه هذا لأنه “ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح إلى أن إف بي آي انتهكت القانون”.

وأوضحت الصحيفة أن تشكيك كومي في تصريحات ترامب عبر هذا الإجراء غير المعهود هو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترامب بتوجيهه هذا الاتهام إلى سلفه.

ولم يتّضح في الحال لماذا لم يصدر كومي بنفسه بياناً يدحض فيه علناً الاتهام الذي وجهه ترامب وفضّل بدلاً من ذلك أن يطلب من الوزارة التي تشرف على إف بي آي ويرأسها جيف سيشنز، أحد أقرب المقربين للرئيس، أن تتولى هذه المهمة.