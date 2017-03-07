“إمكان” و”كامبريدج” يتّفقان على تطوير مدارس المملكة

المواطن ـ علي المراني ـ الرياض:

أبرمت شركة إمكان التعليمية، اتفاقية شراكة مع كامبريدج الدولية CIE، في إطار النمو وإحداث أثر في تعليم أبناء الوطن، وسد الفجوة بين ما يحدث على مستوى السياسات التعليمية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم من خلال العمل مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة.

وتهدف الشراكة إلى تقديم جميع اختبارات كامبريدج الدولية في المملكة للمدارس والطالب، ودعم تطوير المدارس في المملكة من خلال أفضل الممارسات العالمية ومعايير الجودة، إضافة إلى تدريب المعلمين من خلال تقديم برنامج تمهين المعلم “Qualification Development Professional”.

وأوضحت المدير التنفيذي، وشريك مؤسس في شركة إمكان التعليمية، الدكتورة منيرة جمجوم أنَّ “الخدمات التعليمية هي المستقبل سواء كانت هذه الخدمات تقدم بشكل استشارات أو محتوى تعليمي أو تقنيات أو تدريب، فالمدارس في ازدياد والحاجة لشركات محلية تقدم خدمات تعليمية متميزة بأيدي وطنية ومعايير عالمية هو الطريق الأمثل للعمل على تطوير المدارس”.

وأبرزت جمجوم أنَّ “الشركة تطمح لتكون الذراع التعليمي القادر على سد الفجوة بين ما يحدث على مستوى السياسات التعليمية وما يحدث على مستوى المدارس والفصول والمعلمين والطالب، وأن تكون الشريك الذي يعمل مع الدولة ومع المدرسة والمعلم والطالب”.

وأضافت “نفخر بأننا من الشركات التعليمية الوطنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ففريقنا الآن يزيد عن 15 شاباً وشابة لكنهم ينجزون ضعف ما تقوم به الشركات الكبيرة، ويعملون بشغف وحماس نحو هدف مشترك”.

يذكر أنّه تقدم إمكان التعليمية خدمات الاستشارات التعليمية، التخطيط الاستراتيجي، صناعة المناهج والمحتوى التعليمي، وبرامج التدريب وبناء الكفاءات للكادر التعليمي والإداري في المدارس، إضافة إلى المنتجات التقنية مثل تطبيق “مدارسنا” لأولياء الأمور ومنصة “أعناب” للمعلمين.

وتعد شركة كامبريدج الدولية للاختبارات من المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج التعليم الدولية والمؤهلات العلمية من سن 5 إلى 19 عامًا، كما تقدم مناهج كامبريدج الدولية في أكثر من 100 مدرسة أهلية حول المملكة.