ابن مصارع التمياط إلى المرتبة التاسعة في الشؤون الإسلامية بمحافظة رفحاء

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، بترقية الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بمحافظة رفحاء، الشيخ أحمد بن عاشق المصارع التمياط، إلى المرتبة التاسعة.

من جانبه، قال التمياط في تصريح لـ“المواطن”: أحمد الله تعالى على ما يسَّر من ترقيتي للمرتبة التاسعة، وأشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ، ومدير فرع الوزارة في المنطقة الشمالية الشيخ عواد العنزي، ومدير مركز الدعوة الشيخ سعد العنزي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية الشيخ فهد الضبيان على منحي هذه الترقية التي أرجو الله أن يبارك لي فيها.

“المواطن” تبارك للشيخ أحمد التمياط هذه الترقية، متمنية له دوام التوفيق والسداد.