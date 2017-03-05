احتواء حادثة تصادم ناقلة بنزين تحمل 32 طنًّا مع ثلاث سيارات في المدينة

المواطن - شريف النشمي - المدينة

نجحت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة من الحيلولة دون وقوع حريق في شاحنة محملة بـ 32 ألف لتر من البنزين وثلاث مركبات أخرى بعد حادث تصادم ثلاث مركبات بالشاحنة وقع على طريق المدينة – تبوك عصر اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٧:١٧ من عصر اليوم الأحد عن حادث مروري بطريق المدينة المنورة – تبوك ١٠كم باتجاه المدينة المنورة.

واضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم ثلاث مركبات بناقلة وقود ( بنزين ) مما أدى إلى كسر أحد الصمامات الخلفية وتسريب كامل الحمولة البالغة ٣٢ طنًّا.

وتابع :”تم احتواء الحادث عن طريق فرقة التدخل والرغاوي لعمل طبقة عازلة عن مصادر الاشتعال وإغلاق المنطقة من قبل الجهات الأمنية لمنع المركبات من العبور من موقع الحادث، تم تفريغ كامل الحمولة وإزالة الخطوره في الموقع وتسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية”.