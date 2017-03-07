الأسئلة الأكثر تداولًا.. كم ومتى يصرف دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

قد يكون التساؤل الأكثر طرحًا بين شبكات التواصل الاجتماعي والمجالس خلال هذه الأيام كم سيكون بدل حساب المواطن ومتى يتم البدء بصرف البدل ؟

ورغم معرفة الاجابة مسبقاً عند الكثير إلا أنه يتم طرح هذين السؤالين باستمرار وذلك بعد ان أنهى أكثر من 11 مليون شخص عملية التسجيل في بوابة حساب المواطن.

متى يتم البدء بصرف بدل حساب المواطن ؟

ومنذ الاعلان عن البرنامج أكد القائمون على حساب المواطن أن موعد صرف أول بدل سيكون قبل رفع أسعار منتجات الطاقة بحيث لايتأثر المواطنون وخاصة متوسطي ومنخفضي الدخل بالآثار المترتبة على برامج الإصلاحات الاقتصادية المُحتملة وأكد القائمون على البرنامج أنه في حالة عدم رفع اسعار الطاقة لن يكون هناك صرف بدل ؛ فعملية تطبيق البرنامج مرتبة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة برفع أسعار بعض منتجات الطاقة .

كم سيكون بدل حساب المواطن؟

وأكد القائمون على حساب المواطن أن مبالغ صرف البدل لن تكون متساوية للجميع وعلى ضوء دخل الأسرة والالتزامات المالية عليها يتم تحديد المبالغ المناسبة , مؤكدين أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار ديون المستفيدين من خلال الربط مع ” سمه “.

كما أكد القائمون على الحساب أن جدول المبالغ التي نشر مع بداية الاعلان عن البرنامج ماهو إلا أمثلة توضحيحة فقط وأن المواطن يستطيع التسجيل سواء كان فقيرًا أو غنيًا .

طمأنة تزيد الثقة في البرنامج

وطمأن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المواطنين بأن برنامج حساب المواطن سوف يقوم بتعويض المتضررين من زيادة الرسوم بالذات للطبقة المتوسطة والأقل منها.