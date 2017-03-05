الإسكان تحدد 6 دفعات للقروض.. هنا التفاصيل

المواطن – الرياض

نصت اللائحة التفصيلية لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص على إعداد قوائم خاصة بكل مطور ومستفيدي القروض السكنية، الذين وقعوا مع المطورين اتفاقات تطوير عقاري لشقة في عمارة، وإصدار قرار وزاري في شأنها.

وكانت وزارة الإسكان قد حددت ست دفعات يستلم فيها المستفيد المبلغ المقرر وفق نسب تقوم الوزارة بالتحقق منها قبل الصرف.

وشددت اللائحة على أهمية أن تستوفي الوزارة توقيعات المستفيدين والمطورين على نموذج عقد الدعم السكني، وأيضاً تستوفي الوزارة إجراءات تحويل الراتب من المستفيدين، بالنسبة إلى ذوي الرواتب.

وألزمت اللائحة الوزارة بصرف قروض المستفيدين لحساب كل مطور، في حدود إجمالي قيمة قروض المستفيدين الذين وقعوا معه اتفاقات تطوير عقاري، وفقًا لـ “الحياة”.

ولفتت اللائحة إلى أن يكون الصرف على ست دفعات على أن تكون الدفعة الأولى 10% من قيمة القرض بعد توقيع عقد الدعم السكني، وذلك في مقابل ضمان مصرفي.

وأوضحت اللائحة طريقة الصرف في الدفعات المتبقية، مشيرة إلى أن الدفعة الثانية تكون 25%، بعد إتمام الأعمال الإنشائية، والدفعة الثالثة 25%بعد إتمام الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة، وتكون الدفعة الرابعة 20% بعد إتمام الأعمال المعمارية.

أما بالنسبة للدفعتين الأخريين، فتكون الدفعة الخامسة 15% بعد إتمام الأعمال الخارجية داخل المخطط، والدفعة السادسة 5% بعد إتمام قائمة النواقص والتصحيحات.