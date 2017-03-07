القوات الجوية الأمريكية تحدد موعد تطوير المقاتلات السعودية F-15

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أسندت القوات الجوية الأمريكية، مهام تطوير الطائرات المقاتلة السعودية من طراز “F-15″إلى شركة “بوينج” العملاقة لوضع بعض اللمسات التطويرية والتقنية على الطائرات السعودية.

وأفادت وكالة أنباء “UPI” الأمريكية، بأن شركة بوينج أعلنت نهاية مارس الجاري، كموعد نهائي لإتمام كافة التطويرات الخاصة بطائرات “F-15 SA”، والتي تعاقدت عليها القوات الجوية السعودية مؤخرًا.

ويشمل العقد الموقع بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأمريكية متابعة أحدث التطويرات الخاصة بالطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى تزويدها بقطع الغيار الحديثة.

وتعد الطائرات المقاتلة من طراز “F-15 SA”هي النسخة المعدلة والمحدثة من طائرات السيادة الجوية “F-15″، والتي تزود بصواريخ جو – جو بالإضافة إلى جو – أرض.







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