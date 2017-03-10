الحسون: البيروقراطية ونظام المنافسات الحكومية أبرز معوّقات الاستثمار المحلي والأجنبي

المواطن ـ الرياض:

أكّد مكتب “تحقيق رؤية المملكة 2030” أن البروقراطية تعدُّ أبرز معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن طول مدة الإجراءات، وعدم الاعتماد على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، كاشفًا عن إصدار نظام جديد قبل نهاية 2017.

وأوضح مدير عام مكتب تحقيق الرؤية هشام الحسون، في لقاء إعلامي، أنَّ “المنظومة تسعى إلى الشراكة، بغية تسهيل إجراءات الأعمال، والترابط الإلكتروني، وخفض إجراءات الأعمال إلى أقصى حد ممكن”، مشيرًا إلى أنَّ “أول تقرير قدم لمجلس الشؤون الاقتصادية يبرز أهم عائق ويتمثل في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهو ما نعمل على إصلاحه عبر نظام جديد، قبل مهاية العام الجاري”.

وبيّن أنَّ “الكثير من المبادرات في الرؤية تعتمد على جانب التمويل والتعاقدات الاستشارية، وهذا يحتاج تسهيل النظام الذي يستغرق وقتًا طويلاً، بدءاً من الترسية وجلب العروض والمناقصات”.

يذكر أنَّ مؤشر التنافسية العالمي، الذي يهدفُ إلى تسهيل إجراءاتِ الأعمال، أعلن أنَّ افتتاح نشاط تجاري في السّعودية يستغرقُ شهرين، وهو ما يعملُ المكتبُ على تجاوزِه، جتى لا تتعدى الإجراءات السّاعات كما هي حالُ الدول المتقدّمة.